Das russische Verteidigungsministerium erklärte, dass in der Nacht 25 ukrainische Drohnen "abgefangen" worden seien. In der westrussischen Region Brjansk wurde laut dem Regionalgouverneur Alexander Bogomow eine Drohne abgeschossen. Allerdings sei durch herabfallende Trümmerteile das Dach eines Verwaltungsgebäudes teilweise zerstört worden, erklärte er auf Telegram.

In der zentralrussischen Region Tambow ist bei einem ukrainischen Drohnenangriff laut örtlichen Behörden ein Öllager in Brand geraten. Der Angriff mehrere hundert Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt ereignete sich am frühen Freitagmorgen, wie Regionalgouverneur Maxim Jegerow im Onlinedienst Telegram mitteilte. "Ein kleines Feuer ist ausgebrochen und konnte eingedämmt werden", erklärte er. Demnach gab es "keine Opfer".