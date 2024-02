Ukraine-News Scholz und Selenskyj unterzeichnen Sicherheitsabkommen

Die Lage der ukrainischen Soldaten in Awdijiwka wird immer schwieriger. Die Dritte Angriffsbrigade der ukrainischen Armee erklärte gestern, sie sei als dringend benötigte Verstärkung dorthin verlegt worden. Der Feind setze die aktive Truppenrotation fort und werfe neue Kräfte und Ressourcen in die Stadt. Die russischen Truppen haben Awdijiwka inzwischen von drei Seiten aus umstellt und sind in den vergangenen Tagen weiter vorgerückt. Der neue ukrainische Armeechef Oleksandr Syrskyj hatte die Lage am Mittwoch bei einem Truppenbesuch als "äußerst schwierig" bezeichnet.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor seinem Besuch in Deutschland und Frankreich an diesem Freitag eine neue Sicherheitsarchitektur für sein Land angekündigt. Es würden mit den Partnern neue Vereinbarungen geschlossen, um die Ukraine langfristig stark zu machen. "So etwas hatte die Ukraine noch nie, obwohl es schon immer gebraucht wurde." Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt Selenskyj an diesem Freitag in Berlin.