Die Regierung in Budapest will nach eigenen Angaben die Bevölkerung auf diese Weise vor den Folgen der europaweit rasant steigenden Inflation schützen und erhofft sich gleichzeitig, die Inflation damit bremsen zu können. Im Dezember 2021 lag die Inflation in Ungarn gegenüber dem Vorjahresmonat bei 7,4 Prozent.

Für Debatten sorgt außerdem die Position Hähnchenrücken auf der Liste der preisregulierten Lebensmittel. Aufgrund des geringen Fleischanteils handelt es sich dabei um die am wenigsten wertvollen und deshalb billigsten Hähnchenteile. Dass sie auf der Liste der Grundnahrungsmittel stehen, wirft nach Ansicht vieler Kommentatoren und Oppositionspolitiker schwerwiegende Fragen über den Wohlstand der Gesellschaft auf. In den Augen der Opposition ist der Preisstopp auch deshalb ein Beleg für das Scheitern der Wirtschaftspolitik Orbáns.

Ungarn ist übrigens nicht das einzige Land in Europa, in dem die Lebensmittelpreise gedeckelt wurden. Als Vorbild fungierte nach Angaben der ungarischen Regierung Serbien. Auch dort stehen übrigens am 3. April Wahlen an. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.