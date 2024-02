Ratifizierung Ungarn stimmt Schwedens Beitritt zur Nato zu

26. Februar 2024, 18:03 Uhr

Das ungarische Parlament hat den Beitritt Schwedens zur Nato zugestimmt. Das Parlament in Budapest billigte den Beitritt des skandinavischen Landes am Montag mit großer Mehrheit. Damit ist die Aufnahme des nordischen EU-Landes in die transatlantische Allianz als 32. Mitgliedstaat besiegelt. Der schwedische Regierungschef Ulf Kristersson begrüßte die Abstimmung Ungarns und sprach von einem "historischen Tag". Auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hieß das Votum willkommen.