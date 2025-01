In Washington rechnen Republikaner und Beobachter mit einer Demonstration der Stärke, also einer eher nationalistischen, eher stolzen und durchaus dröhnenden Rede Trumps; und dann mit einer Welle von "executive orders", also Verordnungen. Diese dürften sofort auf Deregulierung, beispielsweise den Stopp von Umweltgesetzen zielen – und gewiss auf die Förderung von Gas und Öl in bislang geschützten Gegenden der USA.

Ein Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen wird kommen, eher schnell als verzögert; und die vieldiskutierten Strafzölle auf nahezu alles, was in die USA importiert wird (also auch auf das, was aus Deutschland und Mitteldeutschland in Richtung USA exportiert), vermutlich ebenfalls. Eine neue Runde von Steuererleichterungen für Amerikas reichste Menschen wird erwartet; diese muss, damit sie dauerhaftes Gesetz wird, den Kongress passieren, kann also am Montag oder in den folgenden ersten Tagen nur angekündigt, aber noch nicht final werden.