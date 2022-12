Nina Gregori, EU-Asylbeauftragte Bildrechte: dpa

Die geopolitischen Entwicklungen in diesem und im vorigen Jahr hätten direkte Auswirkungen auf den Bedarf an internationalem Schutz gehabt und zu einer zunehmenden Vertreibung in EU-Länder geführt, so Gregori. Dennoch werde die Zahl der Asylbewerber unter der der Jahre 2015 und 2016 liegen. Damals waren jeweils etwa 1,3 Millionen Asylbewerber registriert worden.



In die neuen Zahlen nicht eingerechnet sind die Flüchtlinge aus der Ukraine, die nach einer EU-Entscheidung keinen Antrag auf Asyl stellen müssen.