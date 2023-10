Thomas Feist, Beauftragter für jüdisches Leben in Sachsen, äußerte seine Bestürzung zu der Situation in Israel. Er sei in Kontakt mit Betroffenen. Ein Israeli aus der Gemeinde verglich die Angriffe mit den Terrorangriffen auf das World Trade Center am 9. September 2001, sagte Feist. Israel hingegen sei wesentlich kleiner. "Es wird als Trauma bleiben. Die Welt in Israel wird nicht mehr so sein wie sie war", ergänzte Feist.