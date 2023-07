Bei Protesten gegen die Justizreform kam es am Montagabend zu Gewalt und Verletzten. Medienberichten zufolge wurden landesweit mindestens 34 Demonstranten festgenommen und mehrere Menschen unter anderem durch den Einsatz von Wasserwerfern verletzt. Bei einer Kundgebung in einem Ort nördlich von Tel Aviv raste ein Auto in die Menge. Drei Demonstranten wurden dabei laut Polizei verletzt, der Fahrer kam in Haft. Sein Motiv sei bisher unklar. Die Demonstranten hatten eine Fahrbahn blockiert.