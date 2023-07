Vor der entscheidenden Debatte über die umstrittene Justizreform haben in Israel hunderttausende Menschen demonstriert. Allein in Tel Aviv versammelten sich am Abend rund 170.000 Menschen, in Jerusalem rund 85.000. In Jerusalem wurde nach dem Eintreffen von Teilnehmern eines mehrtägigen Protestmarsches ein Protestcamp unweit der Knesset errichtet. An dem Marsch von Tel Aviv nach Jerusalem hatten sich tausende Menschen beteiligt. Die Proteste gegen die Reform dauern bereits seit fast zehn Monaten an.