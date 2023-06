Das verfängt in einer Bevölkerung, die natürlich weiß, dass da gerade alles so richtig aus dem Ruder läuft. Von der 90-prozentigen Zustimmung, die Putin gerne haben will in der Bevölkerung, war in Rostow nicht viel zu sehen, bilanziert Kaminer.

Russische Soldaten auf einer Straße in Rostow Bildrechte: dpa