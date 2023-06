Inzwischen greift Prigoschin nicht nur die militärische Führung Russlands aufs Schärfste an, sondern auch das politische System an sich. "Bei dem enormen Ausmaß an Korruption und Bürokratie heute ist es das Gleiche, Regionalgouverneur zu werden, als wenn man am Topf vorbei pissen würde" – damit meint er, die Aufgabe sei so sinnentleert, dass sie praktisch jeder erfüllen könnte. So antwortete Prigoschin auf die Frage, ob er für das Amt des Gouverneurs der Region Belgorod kandidieren wolle. All das erweckt bei manchen Russen den Eindruck, als wollte er höher hinaus – in den Kreml.