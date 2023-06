Russland-Ticker Prigoschin ruft seine Truppen zurück

19:30 Uhr | Prigoschin ruft seine Truppen zurück

Jewgeni Prigoschin beordert seine Wagner-Truppen zurück in ihre Stützpunkte. In einer Audio-Botschaft auf Telegram sagte er, damit wolle er Blutvergießen vermeiden. "Unsere Kolonnen drehen um und gehen in die entgegengesetzte Richtung in die Feldlager zurück."

Der belarussische Machthaber Lukaschenko, hier mit seinem Verbündeten Putin, will Prigoschin vom Aufgeben überzeugt haben. Bildrechte: dpa Zuvor hatte der Pressedienst des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko mitgeteilt, dass dieser Prigoschin überzeugt habe, aufzugeben. In einer Pressemitteilung des Präsidialamts heißt es: "Prigoschin hat den Vorschlag von Belarus' Präsident Alexander Lukaschenko zum Anhalten seiner Bewaffneten aus der Wagner-Truppe und weiteren Schritten zur Deeskalation angenommen." Lukaschenko habe sich in Absprache mit Russlands Präsident Wladimir Putin als Vermittler eingeschaltet.



Prigoschin erwähnte Lukaschenko in seiner Sprachnachricht nicht. Ob Prigoschin Zugeständnisse gemacht oder in Aussicht gestellt wurden, um den Vormarsch auf Moskau zu stoppen, ist noch unklar.

19:17 Uhr | Ukraine nutzt Situation für Gegenangriffe

Die Regierung in Kiew hat neue Offensiven im Osten der Ukraine gestartet, um die russische Armee zurückzudrängen. Die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar sagte, die Armee gehe gegen russische Stellungen in der Nähe von Städten wie Orichowo-Wasyliwka, Bachmut und Klischtschiwka in der Region Donbass vor. Es gebe "Fortschritte in allen Richtungen".

19:09 Uhr | Offenbar keine Kämpfe in Lipezk

Im Gegensatz zur weiter südlich gelegenen Region Woronesch gibt es bislang keine Berichte über Kämpfe in der Region Lipezk. Auf Videos waren in den Straßengraben gekippte Lastwagen zu sehen. Diese waren offenbar als Straßensperre aufgebaut worden, um die Söldnereinheit aufzuhalten. Auf weiteren Videos war zu sehen, wie Straßen aufgerissen und tiefe Gräben ausgehoben wurden. Der Krisenstab der Region Lipezk bestätigte, dass einige Straßen beschädigt worden seien, um den Vormarsch der Wagner-Truppen zu bremsen.

18:56 Uhr | Insider macht Angaben zu Truppenstärke

Der Wagner-Konvoi, der sich aktuell Moskau nähert, umfasst angeblich etwa 5.000 Kämpfer. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine Person im Umfeld der Separatisten-Führung in Donezk. Demnach wird der Konvoi vom hochrangigen Wagner-Kommandeur Dmitri Utkin geleitet und plant, Stellung in einer bebauten Gegend zu beziehen.



In Rostow halten sich dem Insider zufolge derweil mehr als 5.000 Wagner-Söldner auf. Insgesamt verfüge die Gruppe über weniger als 25.000 Kämpfer.

18:44 Uhr | Strack-Zimmermann: Aktion lang geplant