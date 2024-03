Vom 15. bis zum 17. März sind insgesamt rund 114 Millionen Menschen zur Stimmabgabe aufgerufen – unter ihnen auch 4,5 Millionen in den besetzten ukrainischen Gebieten Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson sowie auf der bereits 2014 ebenfalls völkerrechtswidrig annektierten Krim. Zwei Millionen Wahlberechtigte leben in anderen Ländern.

In Russland mit seinen elf Zeitzonen öffneten die ersten Wahllokale im äußersten Osten. Die letzten schließen am Sonntag um 19 Uhr MEZ in der Ostsee-Exklave Kaliningrad. Kurz danach soll es Prognosen geben und ein Endergebnis der Wahlkommission spätestens am 28. März.