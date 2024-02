Auch im benachbarten Belarus stehen am kommenden Wochenende Wahlen an. Gewählt wird nicht ein neuer Präsident (diese Wahl ist erst auf 2025 terminiert), sondern "lediglich" die 110 Abgeordneten des Parlaments. Gleichzeitig finden auch Regional- und Kommunalwahlen statt. Anfang April bestimmen die neu gewählten Regionalvertretungen 56 der 64 Mitglieder des neuen Oberhauses, die übrigen werden vom Präsidenten ernannt. Eine solche Wahl wäre in den meisten Ländern ein bedeutender Wegweiser in die Zukunft. In Belarus, wo Alexander Lukaschenko noch viel mehr Alleinherrscher und Alleinentscheider ist als Putin in Russland, ist es lediglich eine Farce. Bildrechte: IMAGO / SNA

Was das alles mit dem Tod Nawalnys zu tun hat? Führenden Vertretern der belarusischen Opposition zufolge verheißt dieses Ereignis nichts Gutes für das Schicksal der politischen Gefangenen Lukaschenkos. So schrieb der ehemalige Kulturminister Pawel Latuschka aus seinem Exil in Polen: "Nicht der erste und nicht der letzte Mord an einem politischen Gefangenen, eine menschliche Tragödie. Wenn die demokratische Welt nicht hart und prinzipiell auf Nawalnys Tod reagiert, werden sowohl Putin als auch Lukaschenko dazu übergehen, ihre politischen Gegner langsam in den Gefängnissen zu töten."

Für Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja ist Nawalnys Tod "ein weiterer Beleg dafür, dass für Diktatoren ein Menschenleben keinen Wert hat. Putins Regime entledigt sich seiner Gegner mit allen Mitteln, um die Macht zu erhalten – genau wie Lukaschenkos Regime. In Belarus sind in diesem Moment Dutzende von politischen Gefangenen in Isolationshaft – das Leben von Mikolaj Statkewitsch, Mascha Kolesnikowa, meinem Mann Sergej und anderen ist unmittelbar bedroht."

Tichanowskaja erinnerte außerdem daran, dass auch in belarusischen Gefängnissen in den vergangenen zwei Jahren bereits zahlreiche politische Gefangene unter dubiosen Umständen ums Leben gekommen seien. Im Mai 2021 starb der Aktivist Witold Aschurok erst 50-jährig in der Haft in Schklow. Im Januar 2022 beging Dmitri Dudoit (†43) Suizid, weil er die Misshandlungen nicht mehr ertrug. Im Mai 2023 kam Nikolai Klimowitsch (†61) in einer Strafkolonie ums Leben. Wenig später verstarben der erst 37-jährige Lyriker Dmitri Sorokin im Polizeigewahrsam in Lida sowie der bekannte Künstler Ales Puschkin (†57) im Gefängnis in Grodno. Im Januar 2024 überlebte Wadim Chrasko (†50) eine Lungenentzündung in einer Strafkolonie in Witebsk nicht und nur wenige Tage nach dem Tod von Nawalny stand das Herz des oppositionellen Aktivisten Igor Lednik (†64) plötzlich still.

Auch nach dem Tod Nawalnys scheint immer noch zu gelten: Das belarusische Regime ist noch repressiver als das russische. So konnte Nawalny zum Beispiel bis zum Schluss seinen Anwalt empfangen und mit seiner Hilfe Videos und Nachrichten aus dem Gefängnis schleusen. Im Gegensatz dazu fehlt von belarusischen Häftlingen wie Kolesnikowa, Tichanowski oder Babariko seit einem Jahr jegliche Spur.

Und auch was die anstehenden Parlamentswahlen betrifft, agiert man in Minsk deutlich ungenierter als in Moskau. Die OSZE-Wahlbeobachter wurden erst gar nicht eingeladen, was der Chef der Wahlkommission, Igor Karpenko wie folgt kommentierte: "Wir hätten an sich kein Problem damit. Aber wozu sollen wir die ausländischen Beobachter einladen, wenn wir die Wahlen doch in erster Linie für uns selber abhalten?" Und so ähnele die Wahl, wie der Journalist Wjatscheslaw Korosten auf dem belarusischen Portal Pozirk schrieb, eher einer "Betriebsweihnachstfeier".

Die Behörden haben, so Korosten in seinem sarkastischen Kommentar, "jede Imitation von Demokratie aufgegeben und verbergen nichts mehr: Sie werden die Kandidaten eigenhändig auswählen, die Abgeordneten selbst ernennen und die Wähler nicht unnötig mit der Illusion einer Willensäußerung verunsichern." Und wenn jemand meine, von seiner Stimme hänge irgendetwas ab, oder – schlimmer noch – auf die Idee komme, auf seine Rechte hinzuweisen, dann würden ihn spezielle Leute per "Alarmknopf" umgehend eines Besseren belehren.

Worauf Korosten anspielt, sind die fast schon kriegsartigen Vorbereitungen des Minsker Regimes auf eine Wahl, die auch in Belarus selbst kaum einen interessiert. Dennoch: Nach den Massenprotesten 2020 mussten zahlreiche Spitzenbeamte auf Weisung Lukaschenkos ihren Hut nehmen. Die Neuen betrachten den anstehenden Urnengang als Generalprobe für die Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr und wollen beweisen, dass sich ein 2020 nicht wiederholt. Oder wie es Korosten schrieb: "Traumata loswerden, Rache üben – das sind durchaus logische Motivationen für ein Regime, das bereits am Rande des Abgrunds stand."