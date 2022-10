Der US-Milliardär Elon Musk hat den Kauf von Twitter abgeschlossen. Der Kurznachrichtendienst informierte die US-Wertpapieraufsicht über seinen Rückzug von der Börse und bestätigte damit den Vollzug der Übernahme. Zuvor hatte Musk in Anspielung an das Logo des Kurznachrichtendienstes getwittert: "Der Vogel ist befreit".

Musk hat dafür 44 Milliarden US-Dollar (umgerechnet etwa 44,2 Milliarden Euro) bezahlt. Am Donnerstag hatte er bereits angekündigt, die Regeln für die Inhalte bei Twitter zu lockern. Er wolle Debatten mit einer großen Bandbreite an Überzeugungen und ohne Zensur ermöglichen. Zugleich betonte er in Richtung Werbepartner, für die eine zu lasche Moderation von Inhalten abschreckend sein könnte, Twitter dürfe kein "Ort des Grauens" werden, wo ohne Konsequenzen alles gesagt werden könne.