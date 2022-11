Dazu sagte Kemfert: "Diese Lobbyisten sind nicht im Sinne des Klimas unterwegs". Kemfert warf den ägyptischen Gastgebern vor, die Teilnahme der Lobbyisten zugelassen zu haben. Sie sagte: "Das ist höchst problematisch für die Klimakonferenz." Das sei so, als wolle man einen See austrocknen und vorher die Frösche befragen, ob das für sie in Ordnung sei. Sie befürchtet: "Diese Lobbyisten werden sich nicht ernsthaft in den Klimaschutz einbringen."