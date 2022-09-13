Мої німецькі тижні | Частина 6 | Особливості життя в Німеччині

від MDR AKTUELL

стан: 13. вересня 2022, 15:43 Год.

Julia Pshenychna mit ihrer Tochter
Юлія Пшенична з дочкою Права на зображення: Julia Pshenychna/MDR

Перебуваючи в іншій країні (не як турист, а живучи тут деяку кількість часу, в моєму випадку 5 місяців), починаєш добре розуміти та відчувати місцевий менталітет, особливості і специфіку спілкування, поведінки з місцевими жителями. Особисто я, для себе, знайшла деякі (ок, великі)) відмінності в житті звичайних німців та українців і вирішила поділитись своїми враженнями в цій статті. Одразу хочу сказати, що все, про що я буду писати –моя особиста думка й мій власний досвід, і я зовсім не претендую на істину в останній інстанції.

Так, як найрозповсюдженіша думка про німців - це те, що тут все відбувається за суворими правилам – з них я і почну.

1. Правила життя в Німеччині

Bioabfall-, Papiertonne und Gelbe Tonne
Німці сортують сміття Bildrechte: imago/mm images/bildagentur-n

Сміття. Найперше, чому я навчилась тут, з першого свого дня перебування – це сортування сміття. Якщо в Україні ми, зазвичай, викидаємо все в один сміттєвий бак (свідомі українці, правда, викидають пластик і скло в різні контейнери), то в Німеччині існує велика кількість сміттєвих баків, в які потрібно викидати сміття за чітким розподілом. Біля кожного будинку стоять, як правило, 4 баки з кришками різних кольорів.

Жовта кришка – пакування, пластик, метал (все, що не з скла чи паперу).

Зелена або синя – папір і картон, макулатура.

Чорна або сіра – остаточні відходи (засоби гігієни, побутове сміття).

Коричневий бак (органічні відходи) – харчові, кухонні та рослинні відходи – все те, з чого можна зробити компост.

Пляшки та скло сортують за кольорами і викидають у відповідний за кольором бак – коричневий, білий, зелений.

Для старих електроприладів і речей, які містять в собі небезпечні речовини, старі медикаменти, існують спеціальні пункти прийому.

Правило тиші (Ruhezeiten).

Thema: Kleinkind schläft im elterlichen Bett.
Періоди відпочинку в Німеччині інші Bildrechte: IMAGO / photothek

Якщо в Україні (правила діяли до війни), зазвичай, не можна голосно співати, слухати музику, робити ремонт та порушувати спокій з 21:00 до 08:00 в робочі дні та з 22:00 до 08:00 у вихідні, то в Саксонії-Ангальт тихі години тривають: в будні з 13:00 о 15:00 і з 22:00 до 07:00, в суботу з 13:00 о 15:00 і з 19:00 до 08:00, в неділю та офіційні свята тиша має бути впродовж усього дня. Утім, німці не завжди дотримуються цих правил і дуже часто, навіть вночі, можна почути голосні пісні та галасливі вечірки. До речі і розмовляють в звичайному житті німці так, начебто співають в опері – голосно та з виразними інтонаціями.

Закон про час роботи магазинів.

Найбільшою несподіванкою для мене, яка звикла до того, що в Україні можна з легкістю знайти продуктові магазини, що працюють 24/7, стало те, що тут такого не існує. Неділя в цій країні – день відпочинку. Так, в цей день жоден (!) магазин не працює. Виняток - на головному вокзалі (Hauptbahnhof) або на АЗС (утім, ціни там значно вищі, а асортимент зовсім невеликий). В будні, як правило, продуктові магазини працюють до 21:00 – 22:00.

2. Економія та ставлення до грошей.

Ein Einkauf liegt in einem Einkaufswagen in einem Supermarkt.
Німці під час покупок звертають увагу на ціни Bildrechte: dpa

В Україні ми викидаємо скляні пляшки та жерстяні банки від напоїв. В Німеччині – в жодному разі! В кожному магазині вже давно знаходяться автомати для прийому такої тари. Тут ніхто і ніколи не викине жерстянку або скляну пляшку, адже вони коштують грошей. 

Комунальні послуги в Німеччині – дуже дорогі.Тому жителі цієї країни (а тепер і я з ними) економимо на світлі, воді, як тільки можна.

Німці, як дуже прагматичні та розумні люди, не люблять переплачувати, тому в магазинах дуже часто можна побачити гарно вдягнену пані, яка очищає овочі від листя, щоб не було зайвої ваги.

3. Транспорт в Німеччині.

Eine Straßenbahn steht in Halles Innenstadt an einer Haltestelle.
Громадський транспорт зазвичай їздить пунктуально Bildrechte: MDR/Luise Kotulla

На кожній зупинці будь-якого громадського транспорту можна побачити розклад прибуття і, будьте впевнені, що він буде з точністю до секунди (якщо не буде форс-мажорних обставин, на кшталт ДТП). Така чіткість дозволяє спланувати свій день до хвилини і раціонально використати свій час. Утім, вартість цього задоволення дуже велика. Влітку в Німеччини було впроваджено експериментальний тариф – квиток за 9 євро (9-Euro-Ticket), який дозволяє (в період з 01.06.22 до 31.08.22) вільно їздити будь-яким транспортом (окрім швидкісних потягів ІСЕ) містами та країною в цілому.

Неймовірне враження справляє величезна кількість велосипедів на вулицях міст! На них їздять всі – від школярів до топ-менеджерів (навіть якщо це займає до години їзди – захоплююсь цим неймовірними людьми!) А велосипедна інфраструктура вражає – велодоріжки тут скрізь, як кровоносна система в тілі людини.

4. Охорона здоров»я

Hausarzt misst den Blutdruck bei einer Patienten
На прийом до фахівця доводиться чекати довго Bildrechte: dpa

В Україні ти можеш отримати медичну допомогу (в тому числі невідкладну) в будь-який момент. В Німеччині, якщо ти (або дитина) захворів, то маєш збити температуру пігулками і піти до сімейного лікаря. Щоб записатися на термін (прийом) до відповідного фахівця - можна чекати місяці. Коротше, в Німеччині потрібно дуже дбати про своє здоров’я (утім, як і скрізь)! Натомість в аптеках, описавши свої симптоми можна отримати безліч порад щодо тих чи інших препаратів. Також завжди можна піти у лікарню і отримати там швидку невідкладну допомогу (якщо ти можеш пересуватися). Страховка покриває витрати, тому без неї тут просто не можливо!

5. Освіта

Eine Lehrerin begrüßt ihre Klasse am ersten Schultag nach den Sommerferien in Rostock.
Bildrechte: dpa

Німці – дуже ранні пташки) Діти в школах починають свій перший урок о 07:30 або о 08:00 (в Україні початок о 08:30). Також ще однією відмінністю є тривалість літніх канікул - 3 місяці в Україні (червень – серпень) і трохи більше місяця в Німеччині. На час, коли я пишу це, мої діти 25 серпня вже пішли до школи.

І декілька слів про вчителів у Німеччині – це люди дійсно на своєму місці (як і в Україні), вони настільки люблять дітей і добре до них відносяться, що мимохідь починаєш думати, що школа – це друга сім’я.

6. Робота. 

Geschäftsfrau geht durch die Lobby eines Bürogebäudes
На роботі важливий порядок Bildrechte: imago/PhotoAlto

У мене склалося особисте враження, що в Німеччині усі дуже слідкують за своїм робочим графіком. Ніхто нікуди не поспішає і не нервує – все йде за своїм розпорядком, правилами і протоколм. Форс мажори? Можливо у пожежників, лікарів, швидкої та поліції, всі інші позбавлені цих емоційних станів. Порядок – понад усе! 

7. Зовнішність.

Tattoos auf einem Unterarm
Німці люблять татуювання Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Німці надзвичайно яскраві, ефектні та колоритні! Такої кількості тату, пірсингу та тоннелів у вухах я не бачила за все своє життя, як за ці останні місяці. Самовираз – це все! Неймовірно яскраве, часто косплейне вбрання в Німеччині не привертає зайвої уваги. Тут звикли до самовираження, в чому б воно не проявлялось. Одного разу, я побачила чоловіка похилого віку, який сидів у кав’ярні за чашечкою кави, читаючи газету і був у шапочці для душу – тут це ок, і це дуже імпонує – ти можеш вдягнутися хоч у костюм Санта-Клауса влітку, і ніхто не зверне на це уваги. Дуже багато дітей, підлітків та дорослих ходять босоніж вулицями – для мене це був шок, однак – їм так зручно (тим більше, що в Німеччині спеціальні машини постійно миють тротуари та дорожнє покриття). У той же час дуже мала кількість німкень мають яскраво виражені губи, нігті, брови, груди тощо – тут прекрасно обходяться без цього. Так, українки звикли бути ідеальними в усьому, німкені - вільними в усьому.

8. Їжа.

Geliebtes Schnellgericht der Deutschen: Döner
Харчування в снек-барі дуже популярно Bildrechte: imago/Melzer

Ще одна цікава штука в Німеччині – це пристрасть до різноманітної здоби та перекусів. Булочні (з неймовірним асортиментом), ка’ярні (які є на кожному кроці і користуются шаленим попитом) та шалена любов до морозива – це про німців). Морозиво їдять всі - скрізь і завжди, мабудь так само, як і п’ють пиво – в транспорті, на зупинках, вулицях, зранку, ввечері та коли душа забажає. При тому, що проблем ніхто від цього не має. Справжний німець може сісти/ляги будь-де на асфальт/бруківку/тощо і насолоджуватись їжею, кавою, чи іншими напоями. В Німеччині дуже популярні страви швидкого приготування, в той час, як ми українці (звичайно, я не можу відповідати за всіх, але маю на увазі собіподібних)) готуємо їжу самотужки. Тут можна скрізь натрапити на фургочники, або маленькі прилавки з хот догами, китайською, та іншою швидкою їжею, якою дуже люблять ласувати місцеві мешканці (і не тільки) в перерві на обід, або в інший зручний для цього час.

9. ЗОЖ, прекрасне та любов.

Eine Joggerin trinkt während einer Pause Wasser aus einer Flasche.
Ви можете знайти бігунів всюди Bildrechte: imago/Jochen Tack

Німці – фанати спорту. Я зранку, вдень (навіть в спеку), ввечері бачу жінок та чоловіків, які бігають. На річці безліч людей, які плавають та займаються вітрильним спортом, а на галявинах - йогою та танцями. Це – прекрасно!

І про прекрасне далі – жителі цієї країни просто обожнюють квіти. Квіткові магазинчики тут на кожному кроці, а балкони прикрашені неймовірною кількістю та різноманіттям квітів. В супермаркетах люди постійно купують букети квітів, які, у всі сезони, вражають своїм раізноманіттям та барвами.

Також в цій країні дуже люблять красиві речі, свічки та ароматичні палички. Мені здається, що тут немає жодної оселі, де не було б на підвіконні квітів, мереживних занавісок та красивих штучок.

Мені дуже подобається німецька традиція - виставляти гарні речі, фарфор, книги, картини тощо на вулицю, для того, щоб їх забрали (на кшталт блошиних ринків, але безкоштовоно). Здається – це ще одна незмінна німецька традиція, завдяки якій я колись знайшла чудову антикварну вазу та ємність для борошна.

Німецькій любові до дітей та тварин, здаєтся - немає меж. Таке відчуття, що всі німці увесь свій вільний час проводять з дітьми, а тваринам тут раді в будь-якому місці.

10. Папери.

Frau sitzt nachdenklich am Schreibtisch
У Німеччині без форм нічого не працює Bildrechte: dpa

І наостанок, про найцікавіше для мене – любов німців до паперів! Це окрема історія в житті. В Україні я забула, коли заглядала в поштову скриньку, тут -це життєво необхідно. Адже всі важливі рішення від всіх інстанцій та компаній приходять саме сюди. Поштова скринька – це мій найближчий родич в ці місяці. Все тільки на папері, навіть будь-які дрібниці (хоча, здається, в цій країні не існує дрібниць, які не можна було б висловити на 2 – 3 сторінках паперового листа!). Для мене - це дуже незвично, адже ми, українці, звикли до онлайн листування. Утім, тут все не так. Листи, поштові відділення, конверти – це сенс життя справжнього німця/німкені (якою я тут помалу стаю, живучи тут, хоч тимчасово, але). Від офіційний листів в поштовій скриньці – залежить твоє життя (і це не перебільшення!).

Резюме цього лонгріду (дякую, хто мав терпіння дочитати все це) полягає в наступному:

Якими б не були мої відкриття, здивування та різниця між нашими традиціями і лайфстайлом, відчуття того, що німці та українці надзвичайно близькі - не полишає мене. Люди, які траплялись і трапляються на моєму шляху тут – дуже чуйні, доброзичливі та готові допомогти, чим можуть. Я щиро вдячна кожній людині (яка була і є зі мною поруч – знайомій, чи не знайомій) за підтримку та допомогу, адже без цієї участі мені було б неймовірно складно розпочати тут своє нове життя!

На цій оптимістичній ноті я обіймаю вас - усіх і кожного, та бажаю нам перемоги, миру та щастя в своїх рідних домівках!

P.S. мабуть ніколи не звикну до людей будь-якої статі і віку, які голяка спокійно перевдягаються на загальних пляжах. Все)

Julia Pshenychna
Права на зображення: Julia Pshenychna/MDR

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Права на зображення: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

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Права на зображення: Julia Pshenychna/MDR

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Gummiente
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Grafik Tagebuch
Права на зображення: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Українки розповідають про своє прибуття до Німеччини

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Українки розповідають про своє прибуття до Німеччини

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інші теми

Mikrofon im Studio mit Audio-Archiv Piktogramm
Права на зображення: MDR/Imago

Аудіоархів

Аудіоархів

12.09.2022 | 16:57 Год.

Ви можете знайти всі аудіо тут.

Cтаття
Eine Nachrichtensprecherin steht im Studio 8 min
Bildrechte: MDR
8 min

Центральна Німеччина-коротко про головне | 02.09.2022

Центральна Німеччина-коротко про головне | 02.09.2022

12.09.2022 | 16:56 Uhr

Новини з регіону українською мовою.

MDR AKTUELL Fr 02.09.2022 15:41Uhr 07:42 min

https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/audio-2120260.html

Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Audio
Eine Nachrichtensprecherin steht im Studio 6 min
Bildrechte: MDR
6 min

Центральна Німеччина-коротко про головне | 12.09.2022

Центральна Німеччина-коротко про головне | 12.09.2022

12.09.2022 | 16:56 Uhr

Новини з регіону українською мовою.

MDR AKTUELL Mo 12.09.2022 16:50Uhr 05:38 min

https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/audio-2128136.html

Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Audio

Mitteldeutschland kompakt | 12.09.2022

Mitteldeutschland kompakt | 12.09.2022

12.09.2022 | 16:53 Uhr

Hier lesen Sie eine Auswahl der Nachrichten des Tages, mit besonderem Augenmerk auf das Interesse von Ukrainern in Deutschland.

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Eine Nachrichtensprecherin steht im Studio 7 min
Bildrechte: MDR
7 min

Центральна Німеччина-коротко про головне | 01.09.2022

Центральна Німеччина-коротко про головне | 01.09.2022

09.09.2022 | 17:01 Uhr

Новини з регіону українською мовою.

MDR AKTUELL Do 01.09.2022 17:01Uhr 07:22 min

https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/audio-2119350.html

Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Audio
Eine Nachrichtensprecherin steht im Studio 7 min
Bildrechte: MDR
7 min

Центральна Німеччина-коротко про головне | 09.09.2022

Центральна Німеччина-коротко про головне | 09.09.2022

09.09.2022 | 17:00 Uhr

Новини з регіону українською мовою.

MDR AKTUELL Fr 09.09.2022 16:49Uhr 06:51 min

https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/audio-2126028.html

Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Audio