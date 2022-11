Meine deutschen Wochen | Es ist kalt | Teil 7

In Deutschland gibt es einen sehr (sehr, sehr, sehr) sparsamen Umgang mit Wärme, Warmwasser (und auch kaltem Wasser) und Heizung. Schließlich ist alles extrem teuer. Während der Heizperiode werden Heizung und Warmwasserboiler in Wohngebäuden von 22.00 bis 5.00 Uhr abgeschaltet (d. h. man nutzt Wärme und Warmwasser des Tages). Zu anderen Zeiten kann man Thermostate an den Heizungen und damit das Temperaturniveau selbst einstellen.

Lüftung

Richtiges Lüften ist wichtig Bildrechte: dpa Wenn es nicht kalt wäre, würden die Bewohner dieses Landes aufgrund der hohen Stromkosten äußerst selten elektrische Heizungen verwenden. Stattdessen lüften sie die Räume regelmäßig, was nicht nur der Schimmelbildung vorbeugt, sondern auch für die Gesundheit förderlich ist. Ich habe einen interessanten Tipp bekommen: wenn man bei kaltem Wetter die Fenster zum Lüften öffnet, muss man die Heizung für diese Zeit komplett ausschalten. Denn wenn das Thermostatventil nicht auf "0" steht (auf "Frostschutz"-Modus), dann zwingt die kalte Außenluft den Heizkörper dazu, mehr Energie zu verbrauchen und mehr Wärme zu produzieren, die sofort aus dem Fenster hinausgeht. Eine weitere Besonderheit: Wenn es nach intensivem Lüften kalt wird, erhöhen viele Leute fälschlicherweise die Temperatur der Heizungsanlage. Das ist aber nicht nötig: Wenn Sie den Thermostatregler in die vorherige Position stellen, erwärmt sich die Raumluft schnell auf die vorherige Temperatur.

Bettwäsche

Winterbettwäsche hält besser warm Bildrechte: IMAGO / Westend61 Wenn im Sommer davon abgeraten wird, dichte Textilien zu verwenden, wird dies im Winter zu einer zuverlässigen Methode, um den Raum wärmer zu machen. Auch die Stoffart ist wichtig. Beispielsweise speichern dünner Satin und Chiffon keine Wärme - es reicht aus, das Schlafzimmer für 5-10 Minuten zu verlassen, dass Bettwäsche aus diesen Materialien sofort kühl wird. Aber Strickwaren, Frottee-Stoffe und andere dichte Textilien speichern die Wärme länger.

Dinge, die Wärme spenden

Im Winter sollten Sie wärmende Stoffe verwenden: Legen Sie einen Teppich auf den Boden, decken Sie das Bett mit einer warmen Überdecke oder Schlafdecke ab, werfen Sie mehrere Kissen auf das Sofa und den Stuhl und decken Sie alles mit einer Tagesdecke ab. Die Textilien speichern die Wärme in sich und geben sie nach und nach an die Umgebung des Hauses ab. Ein Raum ohne Textilien kühlt innerhalb von 1-2 Stunden ab und ein Raum mit diesen hält 3-5 Stunden warm. Ich persönlich lege Frotteehandtücher auf die Fensterbänke und unter die Balkontüren, damit nicht einmal ein kleines Pünktchen kalter Luft unerlaubt in unsere Wohnung eindringt :). Übrigens, mein kleiner persönlicher Lifehack (ich hoffe, ich mache es richtig)) - Ich öffne die Tür des Raums, in dem sich der Boiler befindet, weil es dort immer heiß ist, und diese warme Luft erreicht nach und nach die anderen Ecken der Wohnung.

Stimmungsvolle, funktionale und warme Schmuckstücke

Eine mit heißem Wasser gefüllte Wärmflasche, Schlafanzug und Socken sind eine tolle Möglichkeit, um schnell und warm einzuschlafen (gutes Gewissen, fehlende Sorge um die in der Ukraine verbliebenen Angehörigen, die täglich einer Lebensgefahr ausgesetzt sind, oder einfach nur eiserne Nerven).

Die Deutschen lieben Kerzen Bildrechte: dpa Die Deutschen lieben Kerzen, die im Winter nicht nur die Atmosphäre des Hauses gemütlich machen, sondern auch den Raum langsam erwärmen. Und natürlich tragen warme, wärmende (alkoholfreie) Getränke dazu bei, eine angenehme Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Mein Lieblings-Wintertee ist Ingwertee (ein Teelöffel geriebene Ingwerwurzel + ein Teelöffel Honig + Zitronensaft) – wärmt perfekt und schützt den Körper vor Viren.

Straßenkleidung

Warme Kleidung ist in der kalten Jahreszeit wichtig Bildrechte: Getty Images Neben der Tatsache, dass sich jeder Deutsche in seiner Kleidung fröhlich und mutig ausdrückt (manchmal werden Dinge kombiniert, die sich nicht kombinieren lassen, weil es jedem egal ist, wie man auf das Aussehen reagiert), scheinen Komfort und Bequemlichkeit die Hauptkriterien für die Auswahl der Kleidung für die meisten Menschen zu sein. Es ist ein Gefühl, dass alle Deutschen seit ihrer Kindheit abgehärtet sind, weil sie sich im Vergleich zu uns leichter anziehen und gleichzeitig nicht frieren. Kinder ohne Mützen im Frühling und Herbst sind normal. Ihr Wärmeaustausch ist beeindruckend (nein, nicht beeindruckend - ich bewundere es!) - sie sind seit ihrer Kindheit abgehärtet und können jedes Wetter ruhig und bequem genießen. Ende September laufen Kinder im Hort (eine Einrichtung für verlängerte Schultage) in T-Shirts und kurzen Hosen herum, und einige Damen spazieren ruhig in Sandalen durch die Straßen (obwohl es draußen +10 Grad ist und ich bereits einen warmen Hoodie und eine dicke Weste angezogen habe).

Wechselnde Temperaturen

Übrigens war ich nach meinem Umzug nach Deutschland überrascht, wie schnell sich hier die Lufttemperatur im Laufe des Tages ändert. So kann es morgens (6 Uhr) + 5 °C sein und nachmittags + 25 °C (einschließlich stürmischem Wind und Regen). Die richtige Kleidung ist sehr schwer zu erraten, um morgens nicht zu frieren und tagsüber keine Jacke in den Händen tragen zu müssen. Mehrlagige Kleidung, Windjacken und Schals sind eine Geheimwaffe für einen komfortablen Aufenthalt außerhalb des Hauses. Eine Windjacke sowie Gummistiefel und Regenjacken sind in der Ukraine (zumindest für Erwachsene) im Allgemeinen fast nicht gefragt, hier sind sie in der Übergangszeit (Frühjahr/Herbst) eine Notwendigkeit.