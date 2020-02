Die meisten Artikel über die Treuhand erschienen 1991. Dabei wurde vor allem dort berichtet, wo die konkreten Folgen der Treuhand am stärksten sichtbar und spürbar waren - im Osten. In den 1990er Jahren wurde hier teilweise drei Mal so oft über die Treuhand berichtet wie im Westen. Es sind vor allem die großen Abwicklungsfälle, die das Bild von der Treuhand bis heute prägten und immer wieder in den Medien aufgegriffen wurden.