Ähnlich verhält es sich auch, wenn andere Firmen wie PayPal oder Amazon benutzt werden als "Einstiegsthema". Das Ergebnis ist immer gleich, man will an Ihren Rechner, Ihre Daten und Ihr Geld. Aktuell gibt es Anrufe von Computerstimmen, die Geldüberweisungen über Paypal ankündigen. Man werde aufgefordert, Tasten zu drücken und am Ende in Gespräche verwickelt, zum Beispiel Geld in Kryptowährungen zu investieren, warnt die Verbraucherzentrale.