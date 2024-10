Allerdings ist auch immer wieder von schließenden Museen zu hören. In Dresden betraf das 2023 zum Beispiel das Museum am Albertplatz. Zuletzt musste auch das DDR-Museum in Gelenau den Betrieb aufgeben. Die Besitzerin Andrea Müller sagt zum Grund der Schließung: "Nach Corona hat man gemerkt, dass die Leute sich ein bisschen zurückgezogen haben. Es waren nicht mehr so viele Besucher. Mittlerweile ist es so, dass die Kosten nicht mehr gedeckt werden können: Strom, Gas, Gebäudeversicherung, Grundsteuer. Darum habe ich gesagt: Jetzt mache ich zu."