In den vergangenen Jahren haben wir Kapazitäten aus dem Markt genommen: Stichwort Kernenergieausstieg, Stichwort Kohleausstieg. In den Stunden, in denen keine oder wenig erneuerbare Energien zur Verfügung stehen, werden Gaskraftwerke zur Schließung dieser Kapazitätslücke benötigt und die sind dann eben preissetzend.

Aktuell kommt noch eine Sondersituation hinzu: Vor allem in Frankreich befindet sich ein Großteil der Kernkraftwerke nicht in Betrieb und diese Stromproduktion muss europaweit ersetzt werden. Dafür kommen europaweit Gaskraftwerke zum Einsatz und damit auch natürlich zu großen Teilen Gaskraftwerke in Deutschland. Und das ist auch der Grund, warum die Gas-Stromerzeugung in diesem Jahr deutlich höher ist, als auch in den letzten Jahren.