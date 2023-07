Und weil das natürlich auch anderen in der Branche so geht, macht man sich schon lange Gedanken darüber, wie gebrauchte aber wertvolle Steine sinnstiftend verwendet werden können.

Das Schreddern fühlt sich ohnehin etwas stillos an bei Grabsteinen. Sind sie doch Teil der Erinnerungskultur. Ein besonderes Beispiel dafür, wie man aus alten Grabsteinen etwas Neues schaffen kann, war ein Wettbewerb, der für die aktuelle Buga in Mannheim ausgeschrieben war.

Das Thema Mustergräber und deren Gestaltung ist ohnehin schon einige Zeit gesetzt auf der Buga, auch in Erfurt war das der Fall. In Mannheim setzte man aber noch einen Kreativwettbewerb oben drauf.

Zu DDR-Zeiten gab es sogar so eine Art "Pfandsystem". Die DDR hatte über verschiedene Kanäle ihre Natursteine zu Devisen gemacht, was zu einem Gewissen Mangel an Grabsteinen führte. Was am Ende zugewiesen wurde, reichte bei weitem nicht. Also entwickelte sich ein organisiertes Aufarbeitungsgeschäft, erzählt Manfred Brandt, ab Mitte der 1970er-Jahre Chef der Erfurter Friedhöfe.