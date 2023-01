Für Kinder ist es oft leicht, Vertrauen zu den Großeltern aufzubauen. Sie erkennen gewisse familiäre Gemeinsamkeiten zu ihren Eltern. Bildrechte: IMAGO/Viktoryia Verstak

Für viele Kinder sind ihre Großeltern die wichtigsten Bezugspersonen nach den Eltern. Das liegt auch daran, dass sie ein Maß an Vertrautheit und Fremdheit in sich vereinen, das für die kindliche Entwicklung geradezu optimal ist: Weil sie die Eltern der Eltern sind, gibt es meist gewisse familiäre Gemeinsamkeiten, die es Kindern leichtmachen, ihr Vertrauen in die eigenen Eltern auf Oma und Opa zu übertragen.



Gleichzeitig sind Großeltern eben auch ganz eindeutig anders als die eigenen Eltern, in ihren Werten und Vorstellungen ebenso wie in ihrem Verhalten. Und genau in diesem Spannungsfeld liegt für Kinder ein ganz wertvolles Potential.