Besonders die erste Konfliktfalle "Erwartungen" droht zur Weihnachtszeit zuzuschnappen. Wir alle wollen ein ganz besonderes Fest, unvergessliche Momente und eine feierliche Stimmung zur Weihnachtszeit erleben. Genau diese oft sehr konkreten Vorstellungen lassen wenig Raum für Abweichungen und Störungen. Vor allem Personen mit sehr konkreten Vorstellungen und Plänen zeigen dann wenig Bereitschaft für Änderungen – oder verfügen nicht über die nötige Flexibilität, die es braucht, wenn es nicht so läuft wie geplant. Auch Erwartungen an andere Personen entpuppen sich als echter Stimmungskiller, wenn sie enttäuscht werden.

Sprechen Sie Ihre Erwartungen konkret an und achten Sie darauf, dass sie realistisch sind. Überhöhte Erwartungen haben die Tendenz, enttäuscht zu werden.

Seien Sie flexibel – im besten Fall haben Sie noch einen Plan B in der Tasche. Die Ente ist angebrannt? Dann verlegen Sie die Feier in die Küche, kochen gemeinsam mit Resten oder organisieren im Notfall einen Bestellservice, der auch an Weihnachten aktiv ist.