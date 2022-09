Auch in der von Marco Buschmann veröffentlichten Berechnung werden die jährlichen Einsparungen geringer eingeschätzt. Laut Verivox geht dies darauf zurück, dass hier ein niedrigerer Marktpreis zugrunde liegt. Die Verivox-Experten gehen in ihrer Beispielrechnung aktuell von einem höheren durchschnittlichen Marktpreis von rund 52 Cent pro Kilowattstunde aus. Zu Marktkonditionen würde der Anteil am Jahresverbrauch bepreist werden, der nicht von der Strompreisbremse profitiert.