Prof. Dr. Michael Voigtländer: Das hängt stark von der individuellen Situation ab. Ich selbst habe eine effiziente Gasheizung. Mein Installateur meinte, der Einbau einer Wärmepumpe wäre grundsätzlich möglich. Allerdings passt der Wassertank nicht unter das Dach. In meinem Fall warte ich lieber auf bessere Lösungen vom Markt. Wer jedoch ohnehin eine alte Heizung austauschen muss, sollte prüfen, ob eine Wärmepumpe infrage kommt. Doch hier gibt es oft Hürden: Bei Gebäuden mit schlechter Energieeffizienz, also unter Klasse D, wird es kompliziert. Dann sind zusätzliche Sanierungen nötig, was schnell teuer wird. In solchen Fällen könnte es sinnvoll sein, noch etwas abzuwarten, welche Optionen sich künftig ergeben.