Er war federführend beteiligt an den umfangreichen Ratgebern der Verbraucherzentrale, auf deren Basis die Verbraucherschützer in den Bundesländern beraten. Und zwar Menschen, die 50 Euro monatlich sparen wollen, genauso wie den Lottomillionär. Und für beide Geldbeutel funktioniert der Kapitalmarkt ähnlich, betont Niels Nauhauser.

Trotzdem steht ganz oben der eigene Lebensentwurf: Will ich bauen und eine Familie gründen? Will ich für Rente sparen? Oder für ein Auto oder eine Heizung? Entsprechend müssen Laufzeit und Risiko ausfallen. 5.000 Euro, die in fünf Jahren definitiv gebraucht werden, sollten eher in Tagesgeld und Festgeld angelegt werden, aktuell sind die drei Prozent p.a. bei solchen Anlageformen eine ordentliche Rendite.