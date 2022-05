Und gerade wer nach dem Genuss von Schweinshaxe und Co. direkt ins Wasser steigen will, bekommt nicht nur von Oma den warnenden Zeigefinger gezeigt - sondern auch vom Mannschaftsarzt der Nationalmannschaft der Freiwasserschwimmer. Denen werden auf ihren langen Strecken (bis zu 25 Kilometer) aus guten Gründen auch keine Schweinshaxen gereicht, sondern leicht verdauliche und flüssige Kohlenhydrate. Und um fettige Mahlzeiten zu verdauen, reicht auch die eine Stunde nicht, die man laut Oma und DLRG nach dem Essen bis zum Baden warten sollte.

Die Fettverdauung im Magen dauert sechs bis acht Stunden und wenn der Magen sehr viel Energie und Blut braucht, wird diese dem restlichen Körper entzogen und da kann es passieren, dass jemand kollabiert. Professor Alexander Beck Mannschaftsarzt der Nationalmannschaft der Freiwasserschwimmer

Der volle Magen ist auch bei Kindern nicht gut

Es gibt noch einen Aspekt, der gerade bei Kindern dagegen spricht, mit vollem Magen ins Wasser zu gehen. Beim Schlucken gelangt auch Luft in den Bauch. Die will natürlich wieder raus. Der Wasserdruck auf den Bauch - gerade beim Tauchen - unterstützt das Bestreben. Bei Kindern ist - sie sind noch klein - der Rückweg für die Nahrung naturgemäß etwas kürzer.

Und die schnellen Bewegungen beim Toben mit dem Kopf nach unten, Wasserschlucken und der folgende Würgereiz sind eine ungünstige Kombination, die durchaus dazu führen kann, dass Fremdkörper in die Luftröhre gelangen. Und das ist etwas, das im Wasser lebensgefährlich ist, gerade, wenn der Boden unter den Füßen fehlt.

Ein leerer Magen ist genauso falsch

Nüchtern wie zum Labortermin sollte man auch nicht ins Wasser gehen. Dass wir beim Baden ordentlich Energie brauchen, haben wir ja schon erläutert, und eine Unterzuckerung draußen an der Boje ist nun auch nicht gerade erstrebenswert. Etwas Obst, ein paar Kekse oder gar ein Eis vor dem Baden sind deutlich besser als ein leerer Magen, sagt Notarzt Raik Schäfer. Also etwas, das die benötigte Energie (= Kohlenhydrate) auch schnell liefern kann. Die DLRG verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass das Baden mit leerem Magen regelmäßig zu Notarzteinsätzen führt.

Ein Eis würde schon helfen, dann hast du etwas Energie und es badet sich ungefährlicher. Raik Schäfer Notarzt und Rettungsschwimmer bei der DLRG

Warum sollten wir nicht überhitzt ins Wasser?

Grund ist ein Reflexmechanismus, den uns die Evolution mitgegeben hat. Dieser Eintauchreflex sorgt dafür, dass sich die Herzfrequenz verlangsamt, wenn es kalt wird. Das kann man selbst ausprobieren: Schüssel Wasser mit einigen Eiswürfeln anrichten, Puls fühlen und zählen, dann ab mit dem Gesicht in die Schüssel und dann sollte das Herz deutlich langsamer schlagen. Passiert dieses Eintauchen mit dem ganzen Körper und ganz plötzlich, dann kann es in unglücklichen Konstellationen zu Herzrhythmusstörungen oder sogar zum Herzstillstand kommen.

Muskeln vor dem Schwimmen warmmachen

Deshalb ist das Nassmachen von Bauch und Herzgegend und das langsame Eintauchen ein guter Rat von Oma. Trotzdem rät der Sportmediziner dazu, das Warmmachen der Muskeln vor dem Schwimmen nicht zu vernachlässigen. Auch seine Freiwasserschwimmer erwärmen sich vorher, etwas Gymnastik ist also empfehlenswert vor dem Bahnenziehen. Einen Motor fährt man schließlich auch erst warm, bevor man Vollgas gibt. Und da geht es nicht nur um Zerrungen.

Gerade im kalten Wasser kann es bei einem kalten Muskel viel schneller zu Muskelkrämpfen kommen. Prof. Alexander Beck Mannschaftsarzt der Nationalmannschaft der Freiwasserschwimmer

Warum man nicht alleine schwimmen sollte

Nicht nur Kinder, auch ältere Menschen mit Vorerkrankungen sollten nicht alleine baden. So gesund das Schwimmen auch ist, schon der Temperaturunterschied ist eine Belastung, an die sich der Körper erst gewöhnen muss. Diese Reize könnten einerseits den letzten "Impuls" geben, andererseits ist das Wasser schlicht der ungünstigste Ort, einen der alltäglichen medizinischen Notfälle zu erleiden, sagt Notarzt Raik Schäfer.

Denn bei einem Herzinfarkt, einem Schlaganfall, einer Unterzuckerung oder auch bei Krämpfen ist an Land nur deshalb schnelle Hilfe möglich, weil der Vorfall bemerkt wird. Im Wasser ist das anders. Ein Notfall im Wasser geschieht oft unbemerkt und leise und da ist es gut, wenn jemand in der Nähe ist. Auch der wild winkende und um Hilfe rufende Ertrinkende kommt in der Praxis nicht vor. Ertrinken ist ein stiller Tod. Nicht nur Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt schwimmen gehen. Auch Erwachsende sollten nur an bewachten Stellen ins kühle Nass. Bildrechte: imago/Winfried Rothermel

Buhnen, Brücken, Strömungen meiden!

Die Hinweisschilder und Ratschläge von Rettungsschwimmern sollten durchaus zum kurzen Innehalten anregen. Gewässer folgen den Gesetzen der Physik und der Strömungslehre und nicht immer ist an der Oberfläche erkennbar, was sich unten tut. Raik Schäfer nennt die Buhnen als Beispiel und empfiehlt dringend, Abstand zu halten. Die Strömungsverhältnisse dort werden gern unterschätzt und es geht auch nicht nur darum, dass man meerwärts abtreibt. Wer Hinweisschilder, wie dieses sieht, sollte woanders baden gehen. (Archivbild) Bildrechte: imago images/Geisser