Über die Aktion "Nette Toilette" kann man öffentliche WC’s finden, die man kostenfrei nutzen darf. Händler und Gastronomen stellen diese zur Verfügung und erhalten dafür von der örtlichen Stadtverwaltung eine Aufwandsentschädigung. Aktuell sind in der App "Nette Toilette" rund 300 Städte in Deutschland aufgeführt, die das Konzept unterstützen.



Die "toilettenfreundlichste" Stadt ist demnach Stuttgart mit aktuell 54 öffentlichen Toiletten. In Mitteldeutschland beteiligen sich dagegen nur wenige Städte an dem Konzept. Für Magdeburg, Dresden oder Leipzig gibt es keine Einträge. Lediglich Chemnitz (21) und Erfurt (16) bieten diesen Service an.