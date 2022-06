Vom Darmausgang über die Harnröhre bis in die Blase – das ist der Weg, den die Erreger einer Blasenentzündung am häufigsten nehmen. Meist handelt es sich um verschiedene Stämme des Bakteriums Escherichia coli. Im Darm übernehmen viele dieser Keime nützliche Funktionen, sie sind Teil unseres natürlichen Mikrobioms. Das Problem beginnt, wenn die Bakterien dorthin gelangen, wo sie nicht hingehören.

Warum Frauen häufiger von solchen Entzündungen betroffen sind, lässt sich einfach erklären: Ihre Harnröhre ist kürzer als die bei Männern. Die Bakterien müssen nicht so weit klettern, bis sie sich in der Wand der Harnblase einnisten können. Das tun sie dann oft so erfolgreich, dass die der körpereigenen Abwehr trotzen können und sogar für Antibiotika mitunter schwer zu erreichen sind.