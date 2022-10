Im Gegensatz zur Frau, bei der Inkontinenz häufig durch eine Beckenbodenschwäche entsteht, tritt eine Blasenschwäche bei Männern am häufigsten nach operativen Eingriffen auf. "Der große Teil der Männer, die so eine Belastungsinkontinenz haben, bekommen diese durch eine radikale Entfernung der Prostata. Die Inkontinenzrate nach Prostataoperationen liegt bei zehn bis 15 Prozent", erläutert Privatdozent Dr. Martin Baunacke, Oberarzt an der Klinik für Urologie am Uniklinikum Dresden.