Eine Blutanalyse in Form von einem Vitaminmangel-Test wird hauptsächlich für die Vitamine D, A und B12 durchgeführt. Bei Frauen sollte auch Folsäure bestimmt werden.



Je nach Symptom werden auch andere Vitamine gemessen. Zum Beispiel kommt Müdigkeit durch Vitaminmangel häufig vor. 85 Prozent der Bevölkerung haben einen Vitamin D-Mangel.



In der dunklen Jahreszeit kann es Sinn ergeben, den Vitamin-D-Blutspiegel zu bestimmen, denn dieses Vitamin wird unter dem Einfluss des Sonnenlichts vom Körper selbst hergestellt.



Vitamin D ist besonders wichtig für starke Knochen, gesunde Muskeln und Haare. Ein Vitamin-D-Mangel kann auch zu einer erhöhten Infektanfälligkeit führen und zu Nervenleiden wie Migräne. Auch Depressionen, Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden mit einem Vitamin-D-Mangel in Verbindung gebracht.



Vitamin B12 und Folsäure sind wichtig für die Nervenfunktion, Blutbildung, Zellteilung und Wachstumsprozesse. Bei strikt veganer Ernährung und auch bei unausgewogener Ernährung kann es sinnvoll sein, den Vitamin-B12-Spiegel überprüfen zu lassen.



Folsäure ist insbesondere in der Schwangerschaft wichtig, damit sich das Nervensystem des Kindes ausbilden kann.