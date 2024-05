Ein guter Start für eine dauerhafte Ernährungsumstellung ist zudem eine Fastenkur. "Bluthochdruck ist eine fantastische Indikation für das Fasten. Da kann man zuschauen, wie die Werte sinken", sieht Professor Michalsen an seiner Klinik immer wieder positive Patientenbeispiele. Vor allem Patienten, die Medikamente gegen den Bluthochdruck einnehmen, sollten lieber in eine Fastenklinik gehen. "Wir können in der Klinik, also unter Überwachung, die Medikamente reduzieren. Man sollte nicht auf eigene Faust die Tabletten reduzieren, das gehört in die Hände des Arztes", warnt Michalsen. Fällt man nach der Fastenkur nicht gleich wieder in alte Muster, hält der Effekt auch nachhaltig an: "In der Regel ist es schon so, dass viele sich nach einer Fastenkur gesünder ernähren. Dann kann der Effekt ein halbes oder ein Jahr anhalten."