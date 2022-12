Mediziner in unterschiedlichen Bundesländern warnen deswegen vor "Katastrophenzuständen", weil die Kinderbetten in Kliniken völlig überastet seien. "Es ist keine Kurve mehr, sondern die Werte gehen senkrecht nach oben", äußert sich beispielsweise Florian Hoffmann, Generalsekretär der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) gegenüber der dpa.

Das bestätigt auch Dr. Stephan Borte vom Klinikum St. Georg in Leipzig. Der Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und Leiter der Labormedizin am Klinikum gibt an, dass die Kinderstation des St. Georg extrem stark belegt sei. Allein in den vergangenen zwei Wochen habe es einen deutlichen Anstieg an Nachweisen und auch stationären Aufnahmen aufgrund des RS-Virus gegeben.