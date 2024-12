"Cook it, peel it or forget it" ("Abkochen, schälen oder die Finger davon lassen!") - das strikte Einhalten dieser Regel kann das Infektionsrisiko erheblich herabsetzen. Das heißt: Ungekochte Nahrungsmittel und ungeschältes Obst sollten unbedingt vermieden werden, wenn unbekannt ist, unter welchen hygienischen Bedingungen die Zubereitung stattfand. Obwohl Hepatitis der Formen A und E auch einen schweren Verlauf nehmen können, heilen sie in der Regel aus. Die Rückbildung einer Fettleber zu einer unauffälligen, gesunden Leber ist möglich. Gegen Hepatitis A kann man sich durch eine entsprechende Impfung schützen.