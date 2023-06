Zehn Prozent unserer Bevölkerung leiden an Migräne, einer neurologischen Erkrankung. Die anfallsartigen starken und zumeist einseitigen Kopfschmerzen gehen häufig einher mit Übelkeit, Erbrechen, Licht- und Geräuschempfindlichkeit.

Migräne entsteht durch eine Überreizung des Hirnstamms. Das führt dazu, dass Nervenbotenstoffe frei werden, die an den Hirnhautarterien Entzündungen und Gefäßerweiterungen auslösen: Der typische pulsierende Kopfschmerz entsteht. Hauptverantwortlich dafür ist der Botenstoff CGRP. Dockt dieser gefäßerweiternde Stoff an seinen Rezeptor an, löst das den Migräneanfall aus.