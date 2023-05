Eine bessere Haltung, weniger Schmerzen – langfristig erreicht man das nur mit Training. Die Empfehlung von Christian Sturm: vorne dehnen, hinten kräftigen. Übungen mit einem flexiblen Theraband stärken die kleinen Muskeln auf dem Rücken zwischen den Schulterblättern. So halten sie dem großen Brustmuskel vorne besser stand. Das ist wichtig für eine muskuläre Balance. Der Brustmuskel dagegen, der meist verkürzt ist, sollte ausgiebig gedehnt werden; das geht auch an jedem Türrahmen. Die gute Nachricht also zum Schluss: Es lässt sich doch etwas tun gegen hartnäckige Nackenschmerzen. Allerdings nur mit Geduld und Ausdauer.

Drei Übungen für die Halswirbelsäule

Viele Beschwerden werden durch falsche Haltung ausgelöst. Physiotherapeutin Gitte Baumeier hat hier exklusiv ein paar Übungen zusammengestellt, die die Nackenmuskeln stärken und die korrekte Körperstatik wiederherstellen.

Übung 1

Diese Übung führt man am besten an einer Wand durch. Dafür rollt man ein kleines Handtuch zusammen und legt es in den Nacken an die Wand. Anschließend drückt man den Kopf gleichzeitig nach hinten an das Handtuch und nach oben. Wem das zu wenig ist, der kann noch gezielt das Hohlkreuz und die Schulterblätter an die Wand drücken. Die Übung stärkt die Nackenmuskeln, die arbeiten müssen, um den Kopf aufrecht zu halten.

Hier werden Wand und Handtuch zu Übungsgeräten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Übung 2

Hier verschränkt man die Hände hinterm Kopf und legt die Zeigefinger hinten unterhalb des Schädels an. Dabei sollte man darauf achten, dass die Hände sich weit hinten befinden und der Kopf nach hinten überstreckt ist. Anschließend schaut man 15 Sekunden nach rechts, dann 15 Sekunden nach links, dann 15 Sekunden nach oben – das alles, ohne den Kopf zu bewegen. An seinen Fingern sollte man spüren, wie die Muskulatur arbeiten muss. Nachdem man sich gelockert hat, zieht man den Kopf ein wenig nach oben aus seiner Lage heraus. Über die Augenbewegung gibt man der Muskulatur also zuerst einen Impuls zur Anspannung, gefolgt von einer Dehnung. Die Übung kann man etwa fünf Mal wiederholen.

Physiotherapeutin Gitte Baumeier macht die Übung vor. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Übung 3

Diese Übung für eine bessere Haltung führt man am besten vor einem Spiegel aus. Dafür schiebt man den Kopf nach hinten und drückt die Hände vor dem Körper zusammen. Die Schulterblätter sind ebenfalls zusammengedrückt. Jetzt hebt man das rechte Bein zur Seite und legt den rechten Fuß am linken Knie an. Der Kopf bleibt unbeweglich, die Arme werden mit gebetsartig aneinandergelegten Händen langsam und bewusst über den Kopf gehoben - nur so weit, dass die Schultern nicht mitkommen. Wenn man die Position eine Weile gehalten hat, löst man sie und wiederholt die Übung auf der anderen Seite.