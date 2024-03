Doch in den großen Kaffeezubereitern geschieht das unter hohem Druck und bei Temperaturen von 200 Grad. Am Ende dieser Kreislaufwirtschaft, die zwischen sechs- und achtmal stattfindet, ist quasi Kaffeesirup entstanden. Kaffee schwarz in Vollendung, Extrakt genannt. Da muss nur noch das Wasser raus, was durch zwei Verfahren geschehen kann, dem Sprühverfahren und durch Gefriertrocknung. Beim Spühverfahren wird der Kaffeesirup von oben in einen großen heißen Turm reingesprüht und kommt unten als Pulver an. Beim Gefriertrocknen läuft der Kaffeesirup auf einem Fließband in einen minus 40 Grad kalten Tunnel und kommt hinten als "Schokotafel" wieder heraus.