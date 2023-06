Ob mit Pfirsichgeschmack oder Zitronenaroma: Eistee ist seit Jahren ein Klassiker bei Erfrischungsgetränken an warmen Tagen. Doch besonders Fertigprodukte in Flaschen oder im Tetrapack werden – in Mengen getrunken – zur Zuckerfalle. "Einige Sorten enthalten bis zu 20 Stück Würfelzucker pro Liter", weiß der Magdeburger Ernährungsmediziner Dr. Carl Meißner. Er rät deshalb von Fertigvarianten grundsätzlich ab.