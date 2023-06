Sehnen sind kein starres Gebilde. Sie bestehen zum Großteil aus Bindegewebe, das viele feste Fasern aus Kollagen enthält. Dadurch sind Sehnen sehr reißfest, aber nicht sehr dehnbar. Sie passen sich flexibel an die Bewegung der Muskultur an. Sie übertragen die Muskelkraft auf die Knochen. Zieht sich der Muskel bei Bewegung zusammen, entsteht ein Zug an der Sehne, der auf den Knochen übertragen wird. Sehnen müssen sehr hohen Zugbelastungen standhalten. Sie sind anatomisch bedingt großer Spannung ausgesetzt und werden von einer Sehnenscheide umhüllt. Diese sorgt dafür, dass die Sehne reibungslos gleiten kann und geschützt ist.