Von den gefährlichen Veränderungen im Bauchraum merken Betroffene nichts. "Es geht um eine Erkrankung, die man nicht spürt", sagt Ilhami Benli. Die meisten Menschen leben mit so einem Aneurysma, ohne dass es je zu Komplikationen kommt. Experten gehen davon aus, dass in Deutschland ungefähr 200.000 Menschen mit so einem Defekt an der Bauchaorta leben.