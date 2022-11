Obwohl die Medikamente in den EU-Ländern Tschechien oder Polen die gleichen Inhaltsstoffe wie in Deutschland enthalten, unterscheiden sich die Preise stark. Das bietet für hiesige Verbraucher und Verbraucherinnen viel Sparpotential. Auch die Apotheke auf dem Markt in Šluknov, nicht weit hinter der tschechischen Grenze, hat in letzter Zeit auffällig viele deutsche Kunden, wie die Pharmazeutin Marie Bradová dem MDR Sachsenspiegel erzählte.