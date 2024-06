Bei Frau en weisen die Östrogenwerte schon in den fruchtbaren Jahren enorme, aber natürliche Schwankungen auf. In der ersten Zyklushälfte gelten Östrogenwerte von 25 bis 95 ng/l im Blutserum gemessen als normal. Während des Eisprungs liegt der Wert bei 75 bis 570 ng/l.

In der Perimenopause, also den Jahren vor der letzten Regelblutung, nimmt die Östrogenproduktion in den Eierstöcken stetig ab. Allerdings kommt es während der hormonellen Veränderungen zunächst zu noch ausgeprägteren Schwankungen, die Amplitude zwischen den höchsten und niedrigsten Werten wird also größer. Das kann für den Körper sehr anstrengend sein.