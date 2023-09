Jede dritte Frau betroffen Wechseljahre: Jahrelanges Leiden, überforderte Ärzte

Gut neun Millionen Frauen in Deutschland sind gerade in den Wechseljahren. Ungefähr jede Dritte von ihnen leidet durch das Auf und Ab der Hormone unter Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Herzstolpern oder Hitzewallungen. Der Leidensdruck ist bei vielen so groß, dass sie im Job kürzer treten oder sogar ganz aufhören wollen. In Zeiten des Fachkräftemangels ist das auch ein großes Problem für Wirtschaft und Gesellschaft. Mediziner fordern eine politische Debatte über das Thema und Aufklärung.