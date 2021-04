Im nächsten Schritt wird die linke Schnur unter den Mittelschnüren nach rechts geführt, die rechte Schnur über die Mittelschnüre. Nun gut festziehen. In der zweiten Reihe werden die Garne ganz links und ganz rechts ausgelassen und weiter so geknotet wie in der ersten Reihe. In der dritten Reihe werden die bisher ausgelassenen äußeren Garne wieder integriert. Dieses Muster wird so lang wiederholt bis die gewünschte Länge entstanden ist. Den Abschluss bildet ein Wickelknoten. Dafür aus einem der Stränge eine Schlaufe gebildet Mit deinem weiteren Strang werden nun alle anderen umwickelt und wieder durch die Schlaufe durchgeführt und festgezogen. Alle Garne abschneiden.

Benötigt werden 15 x 2 m Baumwollgarn und ein Metallring. Die Garne werden halbiert und am Ring mit dem Ankerknoten angeknotet. Nun werden die Fäden in der Mitte geteilt. Nun beginnt man mit dem mittleren Faden das Muster. Dafür wird der rechte der beiden mittleren Fäden ganz nach links über alle anderen Fäden und dann den linken Faden nach rechts, ebenso über alle anderen Fäden. Jetzt geht es von innen nach außen weiter, immer abwechselnd von rechts nach links. Wenn alle Seile verarbeitet wurden, werden die Fäden so an dem Metallring befestigt, dass das Muster gleichmäßig wird. Dafür wird in der Mitte begonnen. Die einzelnen Garne werden hintereinander um den Ring herum geschlungen. Wenn alle Fäden umgeschlagen, ordentlich sortiert und schön glatt gezogen sind, werden die Fäden von innen nach außen am unteren Rand des Rings festgeknotet.