Am besten eigenen sich fertige Metallringe, die es im Bastelbedarf in verschiedenen Größen gibt. So einen Ring schneiden wir mit einer Zange zunächst einmal entzwei und biegen ihn etwas auf. Nun werden die Blätter hintereinander mittig aufgesteckt. Ist der Kranz gut gefüllt, werden die offenen Seiten des Rings mit Draht wieder verbunden und aus dem Rest des Drahtes eine Schlinge gezwirbelt. An der Schlinge lässt sich der Kranz nun an der Tür oder im Innenraum befestigen. Dieser Kranz eignet sich auch als Tischkranz, der mit einer Kerze in der Mitte zum Blickfang wird. Als Variation ist es auch möglich, einen Kranz aus Bucheckern herzustellen.

Bienenwachskerzen passen perfekt zur herbstlichen Stimmung des Blätterkranzes. Bildrechte: Judith Heinze/MDR