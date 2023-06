Einfach selber machen So verschönern Sie alte T-Shirts

Wer Kleidung nicht neu kaufen will, kann schon vorhandenen Stücken zu neuem Leben verhelfen, selbst wenn sie Flecken haben. "MDR um 4"-Dekoexpertin Judith Heinze zeigt, wie das geht. Sie verwendet dabei ausschließlich Produkte, die es in jedem Drogeriemarkt zu kaufen gibt – wie beispielsweise Rasierschaum. So entstehen individuelle Kleidungstücke, die wieder gern getragen werden.