Für diese Karte brauchen wir Blanko-Karten. Diese gibt es im Bastelladen oder oft auch in normalen Supermärkten. Auf dieser Karte zeichnen wir 2 parallele Linien (Länge 4 cm) etwas unterhalb der Hälfte auf. Danach werden die Linien mit einem Cuttermesser eingeschnitten. Jetzt können wir ein Stempel-Motiv stempeln oder Wunsch-Worte (Alles Gute etc.) schreiben. Zum Schluss binden wir einen kleinen Blumenstrauß aus Trockenblumen (es können auch Frischblumen verwendet werden) und stecken diesen Mini-Strauß durch die Schlitze.

Was ist Washi Tape? Masking Tape oder auch Washi Tape ist auf dem DIY-Markt mittlerweile kaum noch wegzudenken. Viele Menschen lieben dieses aus Japan stammende, selbstklebende Reispapier, mit dem man viele kreative Projekte umsetzen kann. Es ist leicht transparent und in den unterschiedlichsten Designs erhältlich.

Ein Mix aus Stempeln und Kolorieren macht das Design dieser Karte aus. Bildrechte: MDR/Judith Heinze

In die Mitte unserer Karte stempeln wir unser Wunsch-Wort. Es gibt in Bastelläden eine große Auswahl an Stempeln mit Wörtern und Sprüchen. Nun suchen wir ein oder zwei einfache Motive, wie Blüten, Wolken, Regenbogen, Fahrräder, Herzen, Sterne etc. aus und zwei zueinander passende Farben.



Wer es dezent mag, wählt eine Farbfamilie – zum Beispiel Hell- und Dunkelblau. Wer es kräftiger mag, wählt Komplementärfarben, zum Beispiel Blau und Orange. Wichtig ist beim Stempeln, dass es nicht zu ordentlich aussieht. Deshalb legen wir die Karte auf ein Blatt Papier und stempeln so, dass die Motive teilweise nur halb und zum Teil vollständig auf der Karte zu sehen sind.