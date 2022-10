Eine zauberhafte und wirklich einfache Dekoration gelingt mit kleinen Lampenschirmen aus Tortenspitze. Im Supermarkt oder in der Drogerie sind diese günstigen Tassenuntersetzer aus Papier ganz einfach zu finden. In jedes dieser kleinen Spitzendeckchen wird zunächst mittig ein Loch geschnitten, sowie ein Dreieck herausgetrennt (etwa ein Drittel der Fläche). Dann die Spitze vorsichtig um jeweils eine Lampe der Lichterkette legen und mit etwas durchsichtigem Klebeband oder schmalem doppelseitigen Klebeband fixieren. Je nach Lichterkette muss der Durchmesser des Lochs angepasst werden, damit die Spitze eng um die Lampenfassung anliegt und nicht abrutschen kann.

Für diese Lichterkette brauchen wir Seiten aus einem alten Buch. Doch zunächst fertigen wir eine Schablone an: Dafür eine Blüte mit vier spitz zulaufenden Blättern - ähnlich eines vierblättrigen Kleeblattes - auf einen Karton zeichnen und ausschneiden. Jetzt die Umrisse der Schablone auf die Buchseiten übertragen und ausschneiden. In der Mitte der Blüte muss ein 0,5 x 0,5 cm kleines X geschnitten werden. Darin stecken wir später die Lampenfassungen

Nun muss an allen vier Spitzen der Blüte ein Loch mit einer Lochzange gestanzt werden. Jetzt brauchen wir Perlen, je nach Geschmack aus Holz, Glas oder Metall. Diese Perlen ziehen wir doppelt durch das Loch und die Enden durch die entstandene Schlaufe. Als Nächstes fädeln wir die Schnur erst durch alle Löcher in den vier Spitzen und zum Ende durch das X in der Mitte. Zuletzt wird der so entstandene Lampion mit der Lampenfassung verbunden und die Schnur mit einem Knoten oder einer Schleife fixiert.

(Quelle: selbstbuchbinden.de)